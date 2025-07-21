وزارة الإعلام السورية تحذر من حملة تضليل واسعة.. نحو 300 ألف حساب وهمي في 4 دول تنشر أخباراً مضللة

حذرت وزارة الإعلام السورية من تصاعد حملة من الأخبار المضللة التي تستهدف السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية الجميع إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة المعلومات.

وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إن هناك نحو 300 ألف حساب نشط يروج لمحتوى مضلل من 4 دول رئيسية، مشيراً إلى أن هذه الحسابات الوهمية تستنفد قيمتها في سوريا الجديدة.

وأضاف المصطفى أن المحتوى المضلل يتخذ أشكالاً مختلفة، بعضها يظهر داعماً للدولة لكنه يحمل خطاباً تقسيمياً، مؤكداً استمرار العقوبات الأمريكية على سوريا التي تعيق التواصل المباشر مع منصات التواصل الاجتماعي ومكافحة التضليل.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام تبذل جهوداً مضاعفة لوقف إنشاء الحسابات الجديدة التي وصلت إلى 10 آلاف حساب يومياً مؤخراً، معتمداً على وعي الجمهور في مواجهة هذه الحملات.

في سياق آخر، شهدت محافظة السويداء اشتباكات بين عشائر البدو والدروز تدخلت القوات الحكومية لفضها قبل أن تنسحب إثر اتفاق أولي لوقف إطلاق النار. وبدأت قوافل مساعدات طبية من دمشق بالتوجه إلى المحافظة، تضمنت 20 سيارة إسعاف مجهزة مع فرق طبية وكميات كبيرة من الأدوية.