وزارة الاقتصاد اللبنانية: القمح متوافر ولا داعي للتخزين

طمأنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، “بأن مخزون القمح المتوافر في السوق المحلي كافي ولا داعي للتخزين”.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: “نطمئن المواطنين أن مخزون القمح المتوافر في السوق المحلي كافي لشهرين على الأقل، وندعو الجميع إلى تجنب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة، حيث يتم تأمين إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق”.

وأكد أن “الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توافر هذه المواد الأساسية بشكل منتظم ودون أي انقطاع، وشحنات إضافية ستصل قريبا”.

وكانت إسرائيل أطلقت يوم أمس الاثنين عملية واسعة، استهدفت مناطق مختلفة من الجنوب والبقاع وأدت إلى مقتل 492 شخصا، كما نزح الآلاف من سكان الجنوب والبقاع والضاحية باتجاه العاصمة بيروت ومناطق الشمال.