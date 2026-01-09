وزارة الاقتصاد: انخفاض أسعار بعض السلع بأكثر من 30 بالمئة

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة أن الحملة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية لضبط الأسعار وتنظيم السلع في السوق المحلي أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث سُجّل تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، ضمن مسار تصحيح تدريجي للأسعار دون اللجوء إلى التسعير الجبري.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، في تصريح لمنصة حكومتنا، أن هذا التراجع أصبح ملموسًا لدى المواطنين داخل الأسواق، حيث شهدت بعض السلع انخفاضًا تجاوز 30 بالمئة مقارنة بمستويات أسعارها المسجلة في 5 يناير، وهو ما يعكس الأثر المباشر للحملة على حركة السوق.

وأشار إلى أن الحملة متواصلة وستشمل جميع المدن والمناطق في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكدًا أن العمل يجري وفق اللوائح والقوانين النافذة، ومن خلال متابعة دقيقة لقوائم الاعتمادات الخاصة بكل صنف وكل تاجر مستفيد، بما يعزز الشفافية والانضباط ويساهم في استقرار السوق المحلي.