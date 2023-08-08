وزارة الاقتصاد تبحث آلية تنفيذ قراري نقل السلع الغذائية وتنظيم استيرادها

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، آلية تنفيذ قراري نقل السلع الغذائية، وتنظيم استيرادها.

ويتعلق الأمر بالقرار رقم «134» لسنة 2023، بتقرير أحكام نقل السلع الغذائية، والقرار رقم «398» لسنة 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج مع رئيس جهاز الحرس البلدي، رجب قطوسة، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال رشيد صوان، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة، ومدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ونص قرار نقل السلع الغذائية في مادته الأولى على حظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

وشددت المادة الثانية على ضرورة نقل مياه الشرب المعبأة في صناديق نظيفة ملائمة ومصنعة من البلاستيك أو الورق المقوى أو أي مادة مناسبة أخرى، تحقق الحماية اللازمة للمنتج أثناء النقل والتوزيع بطريقة تضمن المحافظة على خصائصها الطبيعية والكيميائية والحيوية، مع ضرورة عدم تعرضها إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع.

وحددت المادة الثالثة من القرار عدة ضوابط لنقل الخضروات والألبان ومنتجاتها واللحوم والأسماك، تشمل ضرورة أن تكون في وسيلة نقل مبردة ومصممة بشكل يضمن العزل التام لحمايتها من التذبذب في درجات الحرارة والرطوبة النسبية، مع الكشف الدوري على وسيلة النقل والالتزام بتنظيفها وتطهيرها لضمان نظافتها وخلوها من الروائح.