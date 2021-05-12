وزارة الاقتصاد تبحث إنشاء مناطق تجارية حرة في الجنوب

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، ضمَ عضو مجلس النواب عن الجنوب فاطمة الصويعي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي، ومدير معرض تمنهنت صابر محمد، و المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة علي نصير.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لبحث أوضاع الجنوب الليبي اقتصادياً وسُبل استكمال وتفعيل المشروعات الاستثمارية المتوقفة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل على تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية والبدء في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة تستهدف تفعيل قرارات إنشاء المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية ومنح فرص استثمارية لإنشاء مصانع تعبئة التمور وفق المواصفات القياسية المعتمدة بهدف الحصول على فرص تصدير وفتح الأسواق الدولية، وكذلك منح الأولوية لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام المتوفرة في بلديات الجنوب الليبي الذي يزخر بالثروات الطبيعية.

كما أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لصيانة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بقطاعات الكهرباء والمواصلات واستغلال منطقة الصحراء لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.