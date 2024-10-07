وزارة الاقتصاد تبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، صوفي كيم خاذزه.

وتناول الاجتماع “بحث أوجه التعاون في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في ليبيا”.

واستعرض الطرفان “آلية التعاون والدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمؤسسات الحكومية الليبية، بهدف تعزيز تنفيذ خطة التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وفقاً لأهداف التنمية المستدامة سبعة عشر للأمم المتحدة لرؤية 2030”.

وشدد الحويج، خلال الاجتماع على “أهمية تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية عبر آلية موحدة بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، مع الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا السياق، مما يساعد في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد”.

هذا وحضر اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة، منهم مديرو إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية، إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومدير إدارة التجارة الداخلية .