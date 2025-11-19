من المغرب.. ليبيا تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

في إطار جهود ليبيا لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، عقدت شذر الصيد، مستشار وزير الاقتصاد ومدير مكتب التعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور آدم الحريكة، مدير المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، بمقر المكتب في الرباط.

وبحسب وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، حضر الاجتماع كل من الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالمغرب، إبراهيم الشعاب، وعبدالله الجدي من مكتب التعاون الدولي بالوزارة. وتم خلال اللقاء بحث تطوير التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين.

واستعرض الطرفان التعاون القائم، مع التأكيد على استفادة ليبيا من الدعم الفني والاستشاري للمكتب، الذي شمل تنظيم ورش عمل متخصصة للقطاعين العام والخاص، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لآلية انضمام ليبيا إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

كما ناقش الاجتماع فرص التعاون المستقبلية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاستفادة من خبرات المكتب في تنفيذ خطة الوزارة لتحديد أولويات الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد الليبي.

وأكد الدكتور الحريكة استعداد المكتب لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والاستشارات الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في وضع رؤية واضحة لليبيا، مستفيدًا من خبرات المكتب الدولية وتجارب الدول الأفريقية الناجحة.

من جانبها، أشارت شذر الصيد إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من التجارب المتقدمة داخل المكتب، موضحة أن مكتب التعاون الدولي أعد تقريرًا شاملًا عن دول الجوار وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول مجلس الأمن، بهدف تنويع مصادر الدخل ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

ويُذكر أن مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا يعمل من المغرب منذ عام 1963، ويقدم دعمًا للدول الأعضاء في مجالات التنوع الاقتصادي والإدارة المالية والتكامل الإقليمي، مع تركيز خاص على تحديات الدول متوسطة الدخل.

وتؤكد هذه الزيارة التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتطوير التعاون الإقليمي والدولي بما يخدم المصلحة الوطنية.