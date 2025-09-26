وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع «مصلحة الضرائب وغرفة التجارة»

في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ومصلحة الضرائب الليبية، عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعًا مع رئيس مصلحة الضرائب الليبية في مقر المصلحة بالعاصمة طرابلس.

ويهدف الاجتماع إلى تبادل الخبرات والمعلومات الاقتصادية والضريبية، وذلك في سياق دعم السياسات الاقتصادية الوطنية.

وكان هذا اللقاء استكمالًا لاجتماع سابق عقده الوزير مع وزير المالية في السابع عشر من سبتمبر 2025م، حيث ناقش الطرفان مع ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة والسجل التجاري العام سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية.

وركز الاجتماع على تطوير آليات الجباية الضريبية وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية لضمان التزام القطاع الخاص بالقوانين واللوائح.

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي عدداً من الشركات وأصحاب الأعمال

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعًا موسعًا، بحضور رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة، ومديري الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال والشركات.

وتم تخصيص الاجتماع لمناقشة الإجراءات المنظمة لعمليات التوريد عبر الأدوات المصرفية وآلية عمل تطبيق نظام الإعلام المسبق للشحنات الموردة.

كما طرحت الشركات عددًا من الملاحظات بشأن اللوائح المتعلقة بإصدار التراخيص والموافقات التجارية، وطلبوا التدخل لدى مصرف ليبيا المركزي لمعالجة التحديات التي تواجههم في إتمام الإجراءات المالية مع بعض الأسواق الدولية، خاصة في الصين.

من جانبه، أكد الوزير أن تطبيق نظام الإعلام المسبق سيعزز من ضبط استخدامات النقد الأجنبي ويسهم في دعم خطة الإصلاحات المصرفية.

كما وجه الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي ومصلحة الجمارك لتنظيم ورشة عمل موسعة لدراسة التحديات الحالية ومعالجتها بما يتوافق مع التشريعات النافذة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني من خلال دعم السياسات النقدية والتجارية، ومحاربة الممارسات غير القانونية مثل غسيل الأموال.