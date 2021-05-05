وزارة الاقتصاد تبحث تفعيل معرض بنغازي الدولي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال اجتماع ضم مدير معرض بنغازي الدولي عضو لجنة الهيئة العامة للمعارض، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، آلية تفعيل معرض بنغازي الدولي ودعم الصناعات الوطنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعيق أداء الهيئة العامة للمعارض ومعرض بنغازي الدولي، وسُبل تذليلها والقيام بدورها المناط بها في تشجيع الإنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية.

وشدّد الوزير على ضرورة البدء في صيانة وتطوير الأجنحة بمعرض بنغازي الدولي وتجهيزه لتنظيم معارض دولية خلال الفترة المقبلة بهدف دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المكانية.