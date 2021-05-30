وزارة الاقتصاد تبحث رفع مستوى التبادل التجاري مع الجزائر

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، في العاصمة الجزائر، مع أيمن بن عبد الرحمن وزير المالية بحكومة الجمهورية الجزائرية.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد، بأن اللقاء يأتي لبحث عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك.

وبحث الوزير خلال اللقاء، سُبل تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والإسراع في فتح المنفذ الحدودي “الدبداب”، حيث يمثل منطقة إقتصادية بمدينة غدامس، والعمل على إعادة دراسة وتقييم وتحديث الإتفاقيات التجارية والاقتصادية، وكذلك اتفاقية الإزدواج الضريبي بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، والذي يأتي في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم وإبرام مذكرة تفاهم استرشادية حولها.

كما ناقش اللقاء آلية خلق شراكة تجارية بين الفعاليات الاقتصادية الليبية والجزائرية، وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين، والعمل على تكثيف زيارات الوفود التجارية، وإقامة معارض مشتركة متخصصة وإنشاء قنوات تواصل دائمة بين المسؤولين واللجان الفنية للوقوف على أي تطورات ومستجدات في مجالات الاقتصاد والتجارة.

وتم التأكيد في ختام اللقاء، على أهمية تفعيل البنك الليبي الجزائري والقيام بدوره التجاري بمساهمة المؤسسات العامة والخاصة وتسهيل الإجراءات المالية أمام المتعاملين في البلدين.