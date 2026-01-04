«وزارة الاقتصاد» تتابع أوضاع الشركات المتقدمة للعطاءات

عقدت لجنة العطاءات المشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رقم (564) لسنة 2025 اجتماعها الأول لعام 2026، بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، لمناقشة سير العمل وأوضاع الشركات المتقدمة للعطاءات.

واستعرضت اللجنة محضر الاجتماع الرابع لعام 2025، وناقشت الإشكاليات التي تواجه الشركات المتقدمة، ووضعت الخطط اللازمة لمعالجتها بما يضمن سير العملية بشكل سلس وشفاف.

كما اتفقت اللجنة على تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بخدمات السفرجة والضيافة والنظافة المطروحة على منصة العطاءات الحكومية لمدة أسبوع اعتبارًا من 4 يناير 2026، بهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لإعداد عروضها.

وتم تحديد موعد فتح المظاريف يوم الاثنين 12 يناير 2026، بمقر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور جميع الأطراف المعنية لضمان الشفافية والمصداقية في عملية التقييم.

كما أكدت اللجنة أن كافة تفاصيل العطاء، وكراسة الشروط والمواصفات، متاحة على منصة العطاءات الحكومية للاطلاع والتقديم.