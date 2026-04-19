وزارة الاقتصاد تتابع جاهزية إطلاق «منظومة التأمين» الجديدة

تابع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في ليبيا، إطلاق المرحلة التشغيلية التجريبية لمنظومة التأمين الإجباري الإلكترونية الموحدة، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الهيئة في إطار تنفيذ توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة، فإن الاجتماع جاء لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بإطلاق المرحلة التشغيلية التجريبية للمنظومة، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ والإجراءات المتخذة ضمن مشروع التحول الرقمي في قطاع التأمين.

وشهد الاجتماع حضور مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، إلى جانب أعضاء الفريق الفني من الجانبين، إضافة إلى الإدارة التنفيذية بالهيئة، حيث جرى استعراض آلية عمل المنظومة بشكل متكامل.

وتم خلال اللقاء توضيح مراحل عمل النظام الجديد، بدءاً من تقديم طلب وثيقة التأمين، مروراً بالإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة به، وصولاً إلى مرحلة إصدار الوثيقة بشكل نهائي عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة.

كما ناقش الحضور آليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمنظومة الجديدة، بما يهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل، وتسريع إجراءات الإصدار، ورفع مستوى الدقة في البيانات المتبادلة بين الأطراف المعنية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل خطوة أساسية في مسار التحول الرقمي داخل قطاع التأمين في ليبيا، بما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

ومن المتوقع، بحسب ما جرى تداوله خلال الاجتماع، أن يتم إطلاق المرحلة التشغيلية التجريبية للمنظومة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، تمهيداً لتعميمها بشكل أوسع لاحقاً.