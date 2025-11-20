وزارة الاقتصاد تتفق مع «اتحاد المغرب العربي» على آليات تنفيذية للتعاون

قام وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بزيارة رسمية إلى مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في العاصمة المغربية الرباط، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة ليبيا ودول الاتحاد.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من الاتحاد ومختلف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة في إطاره، بما يخدم المصالح الاقتصادية لدولة ليبيا.

وأكدت مستشارة الوزير ومدير مكتب التعاون الدولي، شذر الصيد، أن الهدف من الزيارة يتمثل في تبسيط إجراءات التجارة وضمان انسياب السلع والخدمات وتيسير حرية انتقال الأشخاص والأموال داخل الفضاء المغاربي.

من جانبه، رحّب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم، بالوفد الليبي واعتبر الزيارة خطوة مهمة لإعادة تفعيل دور دولة ليبيا داخل منظومة الاتحاد، مشددًا على أن الاندماج المغاربي يسهم في تجاوز العراقيل وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية ووضع آليات تنفيذ واضحة لتحقيق تطلعات شعوب دول الاتحاد نحو تكامل اقتصادي وتجاري أوسع.