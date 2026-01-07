وزارة الاقتصاد تحدد أسعار «الزيت النباتي» الجديدة للمستهلك

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ب،حكومة الوحدة الوطنية عن صدور قرار وزير الاقتصاد رقم (5) لسنة 2026، والذي يحدد السعر الأعلى لبيع سلعة الزيت النباتي للمستهلك في عبوة 850 مل.

وجاءت الأسعار الجديدة وفق القرار كالتالي: زيت الذرة بـ8.75 دينار، وزيت عباد الشمس بـ8.25 دينار، والزيت المخلوط بـ7.50 دينار.

وأوضح القرار أن الشركات الموردة ملزمة بالإعلان خلال 48 ساعة عن الأسعار المعتمدة، وقنوات التوزيع، والمناطق التي يشملها توزيع السلعة داخل السوق المحلي، مع ضمان توفر المنتج فعليًا وبكميات تتناسب مع الاعتمادات المالية المفتوحة لصالح الحكومة.

ويستمر العمل بهذه التسعيرة لمدة 60 يومًا، على أن تتولى إدارة التجارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك متابعة تطبيق القرار، فيما يتولى جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد القرار أن نفاذه يبدأ من تاريخ صدوره ويلزم جميع المخاطبين بوضعه موضع التنفيذ.