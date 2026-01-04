الاقتصاد تحدد خطة عمل لتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة

عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عزالدين محمد كشير، اليوم 4/1/2026، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، بحضور نائب المدير العام الدكتور الطاهر البدوي، ورؤساء الأقسام وكافة موظفي الهيئة.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات القائمة وسبل تطوير الأداء المؤسسي، واستعرض رؤية الإدارة التنفيذية للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن أولويات تنظيمية وتطويرية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء بما يتوافق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها.

وأكد المدير العام في ختام الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التواصل الداخلي، بما يسهم في تطوير قطاع التأمين في ليبيا، مشددًا على دوره الحيوي كأحد الأنشطة الاقتصادية الداعمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.