وزارة الاقتصاد تدعو إلى عودة الشركات الألمانية لاستكمال مشاريعها

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والمستشار الإقتصادي للسفير الألماني.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بكافة المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وعبَر الوزير خلال اللقاء عن رغبة الدولة الليبية في تفعيل التعاون نحو شراكة طويلة الأمد مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لما تمتلكه من تطور علمي وتكنولوجيا حديثة، مؤكداً أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأشار الحويج أن الوزارة اتخذت جملة من السياسات والتدابير والإجراءات لمعالجة الملف الإقتصادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديد الأولويات ضمن خطة عملها لعودة الأنشطة الإقتصادية من خلال الإصلاحات الإقتصادية وتوحيد الميزانية والنظام اللامركزي وسياسة الدعم و تشجيع القطاعات الغير نفطية و الاهتمام بالقطاع الخاص وتحسين الانفاق ودعم الشرائح الضعيفة.

ودعا الوزير إلى عودة الشركات الألمانية العاملة في ليبيا لاستكمال تنفيذ المشروعات التنموية والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار.

بدوره أبدى السفير الألماني استعداد بلاده لتطوير التعاون مع دولة ليبيا في العديد من المجالات الحيوية خاصة مجال الطاقة “الطاقات المتجددة” وتقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والصحة والبنية التحتية مؤكداً على حرص الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا بأقرب وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقة والتعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك ودعم التواصل بين المختصين والعمل على تقديم التسهيلات للفعاليات الإقتصادية في كلا البلدين.