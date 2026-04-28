وزارة الاقتصاد: تراجع تكاليف الأعلاف يمهّد لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا أن انخفاض أسعار حبوب الأعلاف بدأ ينعكس بشكل مباشر على تراجع تكاليف تركيبات الأعلاف، في خطوة من المتوقع أن تؤدي تدريجياً إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المحلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا التراجع يأتي ضمن مسار تصحيح الأسعار بما يتماشى مع دورة الإنتاج، ما يعزز التوازن في السوق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

وأكدت الوزارة أن الهدف لا يقتصر على خفض الأسعار بشكل مؤقت، بل الوصول بها إلى مستويات عادلة تضمن استقرارها واستدامتها على المدى الطويل، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.

ويعكس هذا التوجه جهود الحكومة في متابعة تطورات السوق الغذائية، خاصة في ما يتعلق بمدخلات الإنتاج الأساسية مثل الأعلاف، التي تمثل عنصراً رئيسياً في تحديد أسعار اللحوم والدواجن.

تشهد الأسواق الليبية تقلبات في أسعار السلع الغذائية نتيجة ارتباطها بأسعار المواد الخام العالمية، وفي مقدمتها الأعلاف، ما يجعل أي تراجع في تكاليف الإنتاج عاملاً مؤثراً في ضبط الأسعار، ضمن سياسات تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار الغذائي.