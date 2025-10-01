وزارة الاقتصاد تستعرض تقرير التعاون مع دول مجلس الأمن

استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تقريراً شاملاً حول التعاون الاقتصادي بين ليبيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في اجتماع ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بمقر الوزارة في طرابلس، وقد حضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومديرو الإدارات والمكاتب المعنية.

وتم إصدار هذا التقرير لأول مرة عن مكتب التعاون الدولي بالوزارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرؤية الاقتصادية لليبيا.

وتضمن التقرير تحليلًا لواقع وآفاق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، فرنسا، المملكة المتحدة، والصين.

كما تناول أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين ليبيا وهذه الدول، بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة ونقاط القوة التي يمكن البناء عليها لتطوير التعاون الاقتصادي المستقبلي.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير الحويج أن التقرير يمثل مرجعًا مهمًا للوزارة والجهات ذات العلاقة في صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية استنادًا إلى بيانات دقيقة.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل مكتب التعاون الدولي في إعداد هذا التقرير الذي يعكس صورة واضحة للتشابكات الاقتصادية العالمية وأثرها على ليبيا.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب التعاون الدولي أن المكتب بصدد إعداد تقارير إضافية، تشمل الإصدار الثاني المخصص لدول الجوار (الطوق الجغرافي)، والإصدار الثالث الذي سيتناول الشركاء التجاريين الآخرين لليبيا.

ومن المتوقع أن تُعرض هذه التقارير على الوزير بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويُعد هذا التقرير خطوة هامة في عملية التخطيط الاستراتيجي لوزارة الاقتصاد والتجارة، ويُعد مرجعًا أساسيًا لتطوير السياسات الاقتصادية الليبية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة ليبيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.