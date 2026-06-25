وزارة الاقتصاد تشدد الرقابة على «شركات التأمين»

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (318) لسنة 2026، القاضي بإلغاء أذونات مزاولة نشاط عدد من شركات التأمين التي لم تباشر أعمالها حتى تاريخ 24 يونيو 2026، وذلك في إطار تنظيم قطاع التأمين وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للسوق.

وشمل القرار شركات التأمين التالية: أسار للتأمين، الوصول للتأمين، أساس للتأمين، الأجنحة للتأمين، المغرب للتأمين، المتوسط للتأمين التكافلي، والتعاون للتأمين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة قطاع التأمين، وضمان جدية الشركات الحاصلة على أذونات المزاولة، بما يعزز مستويات الشفافية والانضباط، ويحمي مصالح المتعاملين في السوق الليبي.

وفي سياق البيانات التنظيمية المرتبطة بالشركات المشمولة بقطاع التأمين، يوضح السجل التنظيمي والبيانات المعتمدة لدى الهيئة التفاصيل التالية:

أساريا للتأمين: شركة مساهمة، رأس المال 10,000,000 د.ل، المدفوع 3,000,000 د.ل، رقم القيد 69766 بتاريخ 2021/12/7، قرار مزاولة النشاط رقم (02) بتاريخ 2021/10/20، العنوان مدينة طرابلس.

الوصول للتأمين: شركة مساهمة، رأس المال 10,000,000 د.ل، المدفوع 3,333,000 د.ل، رقم القيد 78573 بتاريخ 2022/07/6، قرار مزاولة النشاط رقم (5) بتاريخ 2023/02/26، العنوان مدينة الزهراء – مدينة طرابلس.

أساس للتأمين: شركة مساهمة، رأس المال 10,000,000 د.ل، المدفوع 3,000,000 د.ل، رقم القيد 85610 بتاريخ 2023/07/16، قرار مزاولة النشاط رقم (26) بتاريخ 2023/08/10، العنوان بن عاشور الرئيسي بالقرب من بصريات الحدائق.

الأجنحة للتأمين: شركة مساهمة، رأس المال 10,000,000 د.ل، المدفوع 3,000,000 د.ل، رقم القيد 84065 بتاريخ 2023/05/02، قرار مزاولة النشاط رقم (34) بتاريخ 2023/09/06، العنوان مدينة جنزور – مبنى مصرف الأمان الدور الثاني.

المغرب للتأمين: شركة مساهمة، رأس المال 10,000,000 د.ل، المدفوع 3,300,150 د.ل، رقم القيد 85610 بتاريخ 2023/04/05، قرار مزاولة النشاط رقم (39) بتاريخ 2023/12/11، العنوان شارع النصر – مدينة طرابلس.

المتوسط للتأمين التكافلي: شركة مساهمة، رأس المال 10,000,000 د.ل، المدفوع 3,000,000 د.ل، رقم القيد 85610 بتاريخ 2023/07/16، قرار مزاولة النشاط رقم (3) بتاريخ 2024/03/06، العنوان مدينة طرابلس.

التعاون للتأمين: شركة مساهمة، رأس المال 10,000,000 د.ل، المدفوع 3,300,000 د.ل، رقم القيد 4010202412729 بتاريخ 2024/04/11، قرار مزاولة النشاط رقم (9) بتاريخ 2024/04/07، العنوان مدينة طرابلس – حي الأندلس.

هذا ويشهد قطاع التأمين في ليبيا خلال السنوات الأخيرة إجراءات تنظيمية متصاعدة تهدف إلى ضبط السوق ورفع كفاءة الشركات العاملة، خاصة في ما يتعلق بمدى الجدية التشغيلية والالتزام بالضوابط القانونية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الاستقرار المالي في القطاع.