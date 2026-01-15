وزارة الاقتصاد تصدر تنبيهاً لموردي «الشاي والقهوة والكاكاو»

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تنبيهًا رقم (1) لسنة 2026، موجّهًا لموردي الشاي والقهوة والكاكاو.

وذكرت الوزارة أن هذا التنبيه يهدف إلى تنظيم توريد هذه السلع الحيوية وضمان استقرارها في الأسواق المحلية، بما يحافظ على تلبية احتياجات المواطنين ويحد من أي نقص محتمل خلال الفترة القادمة.

وأشارت الوزارة إلى أن التعليقات على هذا المنشور مُقيَّدة، لضمان وضوح الرسائل الرسمية وعدم الالتباس في تنفيذ التوجيهات الموجّهة للموردين.

هذا وتُعدّ سلع مثل الشاي والقهوة والكاكاو من المنتجات الاستهلاكية الأساسية في ليبيا، وتشهد الأسواق أحيانًا تقلبات في الأسعار أو نقصًا مؤقتًا بسبب قلة التوريدات أو ارتفاع الطلب خلال المناسبات.

وتحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم استيراد وتوزيع هذه السلع لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع اقتراب المواسم الدينية أو الوطنية التي تشهد ارتفاع استهلاك هذه المنتجات.

