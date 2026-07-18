وداعاً للمعاملات الورقية.. الاقتصاد تطلق تطبيق منظومة «التأمين الإجباري» على المركبات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الإجباري على المركبات عبر متجر Google Play، في خطوة جديدة ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير خدمات قطاع التأمين في ليبيا.

وقالت الوزارة إن إطلاق التطبيق يأتي بهدف تمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات منظومة التأمين الإجباري بسهولة وأمان عبر الهواتف الذكية، بعد أن تجاوز عدد الوثائق السارية ضمن المنظومة 193 ألف وثيقة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن التطبيق يوفر إمكانية التحقق الفوري من صحة وثيقة التأمين الإلكترونية عبر مسح رمز QR، بما يسمح لحامل الوثيقة بالتأكد من تسجيلها واعتمادها ضمن المنظومة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تعزز ثقة المواطنين وتحميهم من التعامل مع وثائق غير معتمدة، كما تتيح الرجوع إلى البيانات الرسمية للوثيقة عند الحاجة، خاصة في حالات المطالبات بالتعويض أو الإجراءات المرتبطة بحوادث السير.

ويقدم التطبيق عددًا من الخدمات الرقمية، من بينها الاطلاع على وثائق التأمين المحفوظة، وحساب قيمة قسط التأمين وفق نوع المركبة ومدة التغطية، إضافة إلى إرسال تنبيهات عند اقتراب انتهاء صلاحية الوثائق.

كما يتيح التطبيق للجهات المختصة التحقق المباشر من وثائق التأمين، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات، ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة الإلكترونية، ويعزز الربط بين الجهات ذات العلاقة.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن التطبيق يأتي ضمن تطوير منظومة التأمين الإجباري على المركبات التي أطلقتها الوزارة ونفذها مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، موضحةً أن عدد الوثائق الصادرة خلال الشهر الجاري بلغ 61,557 وثيقة، بزيادة 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة أن الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية يعكس تنامي الاعتماد على المنظومة الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان حامل وثيقة التأمين التحقق من صحة وثيقته خلال ثوانٍ عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إجراءات ورقية أو مراجعات إضافية.

رابط تحميل التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الإجباري على المركبات عبر متجر Google Play.