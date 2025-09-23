وزارة الاقتصاد تعتمد قوائم «المتاجر الإلكترونية» الحاصلة على أذونات العمل

في إطار تنظيم عمل المتاجر الإلكترونية ووفقاً لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أعلنت شبكة ليبيا للتجارة عن القوائم الرسمية للمتاجر الإلكترونية التي قامت بتسوية أوضاعها من خلال التسجيل في نظام تسجيل المتاجر الإلكترونية (OSR).

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتنظيم السوق الإلكتروني وضمان ممارسة النشاط التجاري عبر الإنترنت بشكل قانوني ومنظم، بهدف حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية داخل السوق الليبي.

