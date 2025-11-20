وزارة الاقتصاد تعزز التعاون التجاري مع المغرب

أجرى وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، زيارة رسمية إلى مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء – سطات في المغرب، في إطار جهود تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واستقبل الوفد الليبي، الذي ترأسه مستشار الوزير ومدير مكتب التعاون الدولي شذر الصيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء حسان بركاني، بحضور النائب الثاني للرئيس نبيل حرمة الله، وضم الوفد الليبي عددًا من رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى الملحق التجاري بالسفارة الليبية في المغرب إبراهيم الشعاب.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان سبل تطوير التعاون التجاري بين القطاع الخاص في ليبيا والمغرب، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التشبيك بين رجال الأعمال في البلدين.

وأكدت شذر الصيد أهمية فتح خط بحري تجاري مباشر بين ليبيا والمغرب لتخفيض تكاليف شحن البضائع، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة في المنتجات الليبية، خاصة التمور، ولفتت إلى التحديات التي تواجه المصدرين الليبيين بسبب التعقيدات المصرفية وغياب الضمانات.

من جهته، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء عن معالجة مشاكل المصدرين الليبيين عبر مركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة، كما أبدى الطرفان استعدادًا لتنظيم منتدى مغربي–ليبي للتجارة والمناطق الحرة بالدار البيضاء في يناير 2026، بمشاركة عدد من الدول الإفريقية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

واختتمت الزيارة بجولة للوفد الليبي داخل مكتبة الغرفة، التي تضم مراجع تاريخية مهمة في مجال الاقتصاد والأعمال.