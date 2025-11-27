وزارة الاقتصاد تكشف إجمالي «الإنفاق الحكومي» حتى سبتمبر

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 20:14 نُشر: الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 20:14
ليبيا
وزارة الاقتصاد
وزير الاقتصاد والتجارة"محمد الحويج".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي إنفاقها والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025 بلغ 78,192,815.401 دينار ليبي، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإنفاق الحكومي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي إنفاقها المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز 3,922,165 دينارًا فقط، موزعة على بنود التسيير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى 600,000 دينار لتسوية التزامات سابقة تخص 7 شركات محلية.

وفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة للوزارة 74,270,650.401 دينارًا، موزعة على 9 جهات، وفق البيانات الواردة من مصرف ليبيا المركزي المعتمدة وفق قانون الميزانية رقم (8) لسنة 2014. وأكدت الوزارة أنها لم تتجاوز أيًا من مخصصاتها المالية.

وتوزعت مبالغ الإنفاق على الجهات التابعة كالآتي:

📊 ملخص تفصيلي لصرفيات الوزارة والجهات التابعة (يناير–سبتمبر 2025):

الجهةالباب الأول (مرتبات)الباب الثاني (تسيير)الباب الثالثالإجمالي
وزارة الاقتصاد والتجارة17,853,972.2013,922,165.000021,776,137.202
صندوق موازنة الأسعار طرابلس13,514,058.6124,041,665.000018,202,965.062
صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي8,413,322.3829,944,445.000015,357,767.382
مركز المعلومات والتوثيق511,325.538208,335.0000719,660.538
وزارة الاقتصاد (مشروعات)1,931,603.5071,083,335.00003,456,597.197
مجلس سوق ليبيا515,376.091347,220.0000951,392.451
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة7,240,866.5014,238,445.000011,479,311.501
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة2,137,630.380725,695.00003,034,898.365
مصلحة السجل التجاري2,403,730.660706,945.00003,124,085.700
الإجمالي العام54,521,885.87219,218,220.000078,192,815.401

وأكدت وزارة الاقتصاد أن البيانات المالية المعتمدة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وأن جميع عمليات الصرف تمت وفق البنود المخصصة دون تسجيل أي تجاوز.

كما أوضحت أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تم نقله رسميًا إلى وزارة الحكم المحلي، وأن تبعيته الإدارية الجديدة لا تغيّر من صحة الأرقام المالية التي ترد للمصرف المركزي.

وشددت الوزارة على أن الجهات التابعة المدرجة في البيان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتم التعامل مع إجراءاتها المالية مباشرة عبر وزارة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالشفافية ونشر البيانات للرد على المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل.

