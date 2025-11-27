وزارة الاقتصاد تكشف إجمالي «الإنفاق الحكومي» حتى سبتمبر

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي إنفاقها والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025 بلغ 78,192,815.401 دينار ليبي، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإنفاق الحكومي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي إنفاقها المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز 3,922,165 دينارًا فقط، موزعة على بنود التسيير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى 600,000 دينار لتسوية التزامات سابقة تخص 7 شركات محلية.

وفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة للوزارة 74,270,650.401 دينارًا، موزعة على 9 جهات، وفق البيانات الواردة من مصرف ليبيا المركزي المعتمدة وفق قانون الميزانية رقم (8) لسنة 2014. وأكدت الوزارة أنها لم تتجاوز أيًا من مخصصاتها المالية.

وتوزعت مبالغ الإنفاق على الجهات التابعة كالآتي:

📊 ملخص تفصيلي لصرفيات الوزارة والجهات التابعة (يناير–سبتمبر 2025):

الجهة الباب الأول (مرتبات) الباب الثاني (تسيير) الباب الثالث الإجمالي وزارة الاقتصاد والتجارة 17,853,972.201 3,922,165.000 0 21,776,137.202 صندوق موازنة الأسعار طرابلس 13,514,058.612 4,041,665.000 0 18,202,965.062 صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 8,413,322.382 9,944,445.000 0 15,357,767.382 مركز المعلومات والتوثيق 511,325.538 208,335.000 0 719,660.538 وزارة الاقتصاد (مشروعات) 1,931,603.507 1,083,335.000 0 3,456,597.197 مجلس سوق ليبيا 515,376.091 347,220.000 0 951,392.451 الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 7,240,866.501 4,238,445.000 0 11,479,311.501 البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة 2,137,630.380 725,695.000 0 3,034,898.365 مصلحة السجل التجاري 2,403,730.660 706,945.000 0 3,124,085.700 الإجمالي العام 54,521,885.872 19,218,220.000 0 78,192,815.401

وأكدت وزارة الاقتصاد أن البيانات المالية المعتمدة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وأن جميع عمليات الصرف تمت وفق البنود المخصصة دون تسجيل أي تجاوز.

كما أوضحت أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تم نقله رسميًا إلى وزارة الحكم المحلي، وأن تبعيته الإدارية الجديدة لا تغيّر من صحة الأرقام المالية التي ترد للمصرف المركزي.

وشددت الوزارة على أن الجهات التابعة المدرجة في البيان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتم التعامل مع إجراءاتها المالية مباشرة عبر وزارة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالشفافية ونشر البيانات للرد على المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل.