وزارة الاقتصاد تكشف تفاصيل «تشوهات» التجارة الخارجية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية البيان التوضيحي رقم (1) لسنة 2026 بشأن تشوه التجارة الخارجية، مؤكدة على ضرورة معالجة الاختلالات وتحسين شفافية وسلاسة حركة الواردات والصادرات.

هذا وتعاني التجارة الخارجية في ليبيا من تحديات متعددة تشمل التفاوت في الأسعار، والتأخير في عمليات الاستيراد والتصدير، وأحيانًا وجود تشوهات نتيجة العقبات الإدارية أو القانونية.

وتاريخيًا، تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة مثل هذه البيانات لتوضيح موقفها من التشوهات الاقتصادية وضمان سير العمليات التجارية بشكل منظم، وهو جزء من جهود الحكومة لتحقيق استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستوردين والمصدرين.

بيان توضحي رقم ( 1 ) لسنة 2026م بشأن تشوه التجارة الخارجية تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦