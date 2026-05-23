وزير الاقتصاد: تنظيم السوق مسار أساسي لـ«حماية المستهلك»

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة زيارة ميدانية إلى شركة الإجماع، عقب اعتمادها رسميًا وكيلًا تجاريًا لمنتجات LG Electronics في السوق الليبية، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تنظيم السوق وتصحيح الأسعار.

وتندرج الزيارة ضمن المحور الأول من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تستهدف إعادة تنظيم السوق المحلي وضبط مسارات الاستيراد، إلى جانب دعم المحور المرتبط بحماية المستهلك من الغش التجاري وضمان خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة وفق ضوابط ومعايير واضحة.

واطلع الوزير خلال الجولة على الإجراءات التي اتخذتها الشركة لإعادة تسعير منتجاتها، حيث سجلت بعض السلع انخفاضات تراوحت بين 15% و20%، في مؤشر يعكس تأثير تنظيم السوق واعتماد الوكالات التجارية الرسمية على تعزيز المنافسة واستقرار الأسعار.

وأكد بوشيحة أن تنظيم السوق واعتماد الوكالات التجارية الرسمية وحماية العلامات التجارية يمثل مسارًا أساسيًا للتمييز بين الشركات المرتبطة فعليًا بخدمة المستهلك والشركات الورقية، بما يدعم بناء بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية.

وأضاف أن هذه الخطوات تسهم أيضًا في تسهيل عمل مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية، عبر التعامل مع شركات واضحة النشاط والالتزامات داخل السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتجه لدعم الشركات الملتزمة بتوفير خدمات ما بعد البيع وحماية المستهلك والاستثمار الحقيقي داخل السوق الليبية، بما يمنحها فرصًا أكبر للاستفادة من التسهيلات المصرفية والإجراءات المعتمدة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة الليبية إلى ضبط الأسواق المحلية والحد من العشوائية التجارية، وسط مطالب متزايدة بتحسين جودة السلع والخدمات وتوفير أسعار أكثر استقرارًا للمستهلكين.

شهدت السوق الليبية خلال السنوات الماضية انتشار عدد كبير من الشركات غير المرتبطة بوكالات رسمية، وهو ما تسبب في تفاوت الأسعار وضعف خدمات ما بعد البيع، إلى جانب ارتفاع شكاوى المستهلكين المتعلقة بجودة المنتجات والضمانات التجارية.

وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة خلال المرحلة الحالية على إعادة تنظيم السوق عبر اعتماد الوكالات التجارية الرسمية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتوزيع، ضمن مساعٍ تستهدف تعزيز المنافسة العادلة وتحسين بيئة الأعمال وحماية المستهلك.