وزارة الاقتصاد تُتابع سير العملية الإنتاجية بالمخابز

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال اجتماع عقده بحضور إدارة الشؤون التجارية وإدارة الشركات بالوزارة، وغرفة التجارة والصناعة طرابلس، ونقابة الخبازين، سير العملية الإنتاجية بالمخابز والمشاكل والعراقيل التي تواجه عملها.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المشاكل التي تُعرقل العملية الإنتاجية منها ارتفاع أسعار الدقيق وتوزيع المحروقات على المخابز ومسبباتها وسبل معالجتها.

وشدّد الوزير على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بالمناطق ونقابة الخبازين لوضع رؤية موحدة وتذليل كافة العراقيل التي تُواجه المخابز وحثها على الالتزام بقرار وزير الإقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020م بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.

كما أكد أن الوزارة باشرت في اتخاذ إجراءات فعلية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة عمل المخابز وتنظيم توزيع مادة الدقيق وكيفية ضبط أسعارها بكافة المناطق.