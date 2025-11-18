وزارة الاقتصاد والاتحاد الإفريقي يناقشان تعزيز «التنمية المستدامة»

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعًا بديوان الوزارة مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي برئاسة السيد حمد جبران، رئيس اللجنة الدائمة لتنفيذ ومتابعة أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بديوان مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود من مفوضية الاتحاد الإفريقي والوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي AUDA-NEPAD والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الإفريقي ECOSOCC.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد الإفريقي في مجالات التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود المواءمة بين البرامج الوطنية والأهداف القارية لأجندة 2063.

وأكّد الوزير الحويج أهمية تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الإفريقية بحلول عام 2063، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية كبيرة تؤهلها لتحقيق أهداف الأجندة القارية.

كما دعا الوزير وفد الاتحاد الإفريقي إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية على مستوى القارة، بما يسهم في دعم تجارة العبور بين إفريقيا وأوروبا عبر ليبيا، التي تمثّل بوابة استراتيجية للقارة الإفريقية نحو أوروبا، مما يمنحها دورًا محوريًا في الربط التجاري الإقليمي والدولي.