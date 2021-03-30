وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث استئناف عمل الشركات الإيطالية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقاءه مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الإيطالية، إمكانية عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا لاستكمال المشاريع الاستثمارية والبنية التحية المنفذة لها.

وأشاد الوزير خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، بدعم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا لحكومة الوحدة الوطنية وحرصها للانخراط في شراكة طويلة الأمد مع دولة ليبيا، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إستئناف تنفيذ المشاريع الإستثمارية والبنية التحتية من خلال دعوة الشركات المنفذة لها منها الطريق الساحلي الدولي الذي يمتد على طول الساحل الليبي بتنفيذ شركة إيطالية.

كما أبدى الوزير رغبة الدولة الليبية في تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا والاستفادة من خبراتها في تطوير قطاع الإقتصاد والتجارة لإنشاء المناطق الحرة وتنفيذ مجمع المعارض الدولية والذي تزيد مساحته على 45 هكتار والذي يمثل منصة للتواصل بين الفعاليات التجارية من خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى ودعم قطاع الصحة وتأهيل الكوادر الطبية.

من جانبه أثنى السفير الإيطالي على جهود حكومة الوحدة الوطنية في توحيد مؤسسات الدولة مؤكداً حرص الشركات الإيطالية لاستئناف عملها بالدولة الليبية واستكمال المشاريع المتوقفة والمساهمة في تنفيذ مشاريع جديدة بمجالات البناء والصناعة.

وأكد السفير الإيطالي أن الشركات الإيطالية ستباشر عملها لاستكمال مشروع مطار طرابلس الذي من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال عام 2022م مما يسهم في عودة خطوط شركات الطيران العالمية إلى ليبيا، كما تحرص الشركة المنفذة للطريق الساحلي الدولي على استئناف عملها وتنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن، كما أبدى استعداد الدولة الإيطالية لإنعقاد اللجان الفنية المشتركة لطرح الملفات ذات الاهتمام المشترك.

هذا وأكد الوزير في ختام اللقاء، حرص الوزارة على تقديم التسهيلات للشركات الإيطالية لإستئناف عملها في ليبيا والمساهمة في عقد الفعاليات الإقتصادية الليبية الإيطالية لتحقيق المصالح المشتركة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.