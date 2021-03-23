وزارة الاقتصاد والتجارة تُؤكد على ضرورة عودة الشركات البريطانية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هويتون، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

ويأتي اللقاء لبحث الملفات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وبحث اللقاء الذي حضره مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمستشارة الاقتصادية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية، سُبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه المملكة للحكومة الليبية في ملف الإصلاحات الاقتصادية، والمساهمة في برامج التنوع الاقتصادي وإمكانية مراجعة وتعديل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يتماشى مع التطورات الحالية بالعالم، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار وكيفية الاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في إقامة المناطق الحرة وتطوير عمل المصارف الليبية.

كما أكد الطرفان على الدعوة لفتح قنوات مباشرة بين المؤسسات والشركات البريطانية مع نظيراتها في الدولة الليبية وأهمية تفعيل دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني المشترك.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء، على ضرورة عودة الشركات البريطانية التي كانت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالدولة الليبية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة.

كما نوه الطرفان في ختام المحادثات على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين وتفعيل التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يحقق مصلحة البلدين.