وزارة الاقتصاد والتجارة تُباشر عملها من بنغازي

باشرت وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عملها من مدينة بنغازي.

ويأتي ذلك بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، لتوحيد الدورة المستندية بالإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

وفي هذا الصدد، عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، ضم مدراء إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام، بحضور، مدير المكتب القانوني بالوزارة، وذلك لتوحيد اللوائح والضوابط المتبعة في إتمام الإجراءات والدورة المستندية.

كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة القرارات واللوائح المنظمة لعمل إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة والبدء في توحيدها وفق القوانين والتشريعات النافذة.