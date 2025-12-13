وزارة البيئة تحقق إنجازاً تاريخياً على الصعيد العالمي

فازت دولة ليبيا بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في دورتها الثامنة، وهو من أعلى المناصب الدولية في قطاع البيئة، ويضم في عضويته وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

وجرى انتخاب وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس وزراء البيئة الأفارقة، إبراهيم العربي منير، نائبا لرئيس الدورة الثامنة للجمعية، خلال الجلسة الختامية التي عُقدت يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، في العاصمة الكينية نيروبي.

وشهدت عملية التصويت مشاركة واسعة، بحضور أكثر من 90 وزير بيئة ونحو 60 وكيلا لوزارات البيئة من مختلف دول العالم، في تأكيد على الثقل الدولي للجمعية وأهمية مخرجاتها.

وجاء فوز دولة ليبيا بهذا المنصب دون تسجيل أي معارضة تذكر، رغم المنافسة التي تقدمت بها جمهورية إثيوبيا، والتي كثفت تحركاتها الدبلوماسية للفوز بالمنصب.

ويعكس هذا الفوز تقدما لافتا في الحضور الدبلوماسي الليبي، ويجسد نتائج الجهود المبذولة لإعادة تموضع ليبيا سياسيا على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز دورها في القضايا العالمية ذات الأولوية.

كما يحمل هذا الإنجاز رسالة واضحة تعكس مسار الاستقرار والتعافي الذي تشهده ليبيا، ويؤكد حرصها على تعزيز حضورها الإيجابي والفاعل في المحافل الدولية، لا سيما في الملفات البيئية التي باتت تمثل أولوية عالمية مشتركة.

وخلال أعمال الجمعية، أكدت دولة ليبيا التزامها بمبادئ وأهداف جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وحرصها على الإسهام الفاعل في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة التصحر.

وأُلقي البيان الوطني لدولة ليبيا صباح الجمعة 12 ديسمبر 2025 من قبل سفارة دولة ليبيا لدى كينيا، حيث شدد على مواصلة العمل لاعتماد وتنفيذ الخطط الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أشكاله، مع التركيز على المناطق الساحلية التي تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة آثار تغير المناخ.

وأكد البيان حرص ليبيا على تعزيز الشراكات الدولية لدعم الجهود الأفريقية في مجال حماية البيئة، وتطوير آليات تمويل ميسرة تتيح للدول الأكثر عرضة للمخاطر البيئية تنفيذ برامج التكيف والاستجابة المطلوبة.

في السياق، أعلن الدكتور إحنين المعاوي، وكيل وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، عن الإنجازات المتميزة التي حققتها وزارة البيئة، والتي عززت مكانة ليبيا على الساحة البيئية الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا التتويج يمثل مرحلة فارقة في تاريخ العمل البيئي الليبي، حيث اعتلت ليبيا منصة إفريقيا باختيار وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير رئيساً لمجلس وزراء البيئة الأفارقة، ونائباً لرئيس مكتب جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-8)، ممثلاً القارة الإفريقية بالكامل.

وأكد الدكتور المعاوي أن هذه الإنجازات لم تأتِ بالصدفة، بل جاءت نتيجة رؤية واضحة وبرامج جادة أعادت ليبيا إلى موقعها الطبيعي كدولة فاعلة في صنع القرار البيئي العالمي. وقال إن الوزارة أسهمت في إعادة حضور ليبيا على الساحة الدولية من خلال دبلوماسية رصينة وعمل مؤسسي مستمر، لتصبح ليبيا شريكاً موثوقاً في المنصات البيئية الكبرى.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة البيئة:

إعداد وتقديم البلاغ الوطني للمناخ، وإعادة ليبيا إلى منظومة التقييم العالمي للانبعاثات وفتح آفاق التمويل المناخي الدولي. استعادة ليبيا عضويتها الفاعلة في منظومة الأوزون من خلال تحديث خطط المواد المستنفدة للأوزون وتنفيذ برامج وطنية للتدريب والمراقبة. ترسيخ القيادة الليبية في البيئة الإفريقية والدولية عبر رئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة وانتخاب ليبيا نائباً لرئيس UNEA-8، ورئاسة اللجنة الدائمة لاتفاقية AEWA لحماية طيور الماء المهاجرة لمدة ثلاث سنوات. تحديث الإطار التشريعي للبيئة من خلال تطوير اللوائح والأنظمة لحماية الموارد الطبيعية ومراقبة الأنشطة الصناعية. تعزيز جهود مكافحة التلوث وإدارة المخلفات من خلال برامج وطنية وحصر مواقع التلوث وتشديد الرقابة على المنشآت الحيوية. بناء شراكات دولية واسعة مع الأمم المتحدة، والبرنامج البيئي العالمي، والاتحاد الإفريقي، والصندوق الأخضر للمناخ. المشاركة الفعالة في الاتفاقيات البيئية الدولية مثل التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر، بازل للنفايات الخطرة، والاتفاقيات البحرية الإقليمية.

واختتم الدكتور المعاوي بالقول إن ليبيا بفضل جهود وزارة البيئة وكوادرها استعادت مكانتها الدولية في المجال البيئي، وانتقلت من موقع المتابع إلى موقع المؤثر وصانع القرار، مؤكداً أن ليبيا لا تبحث عن موقعها في العالم، بل تصنعه وترسخه بثبات.