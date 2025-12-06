وزارة البيئة تشارك في انطلاق الحملة الوطنية للتشجير

انطلقت صباح السبت 6 ديسمبر 2025 فعاليات الحملة الوطنية للتشجير التي تنظمها المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، بإطلاق حملة لغرس الأشجار في غابة غوط الرمان بمنطقة تاجوراء، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمبادرات المجتمعية.

وشاركت وزارة البيئة في الفعالية عبر إدارة الإعلام والتوعية البيئية ومراقبة شؤون البيئة تاجوراء وجهاز الشرطة البيئية، إضافة إلى حضور قطاعات حكومية وجمعيات وفرق تطوعية ساهمت في أعمال الغرس ودعم الأنشطة الميدانية.

وتأتي المشاركة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الغطاء النباتي في البلاد وتوسيع مشاريع التشجير الوطنية، إلى جانب دعم المبادرات الهادفة إلى حماية التنوع الحيوي وتحسين جودة البيئة في مختلف المناطق.

خلفية:

تعد حملات التشجير جزءًا من توجه حكومي ومجتمعي متزايد خلال السنوات الأخيرة لمواجهة تدهور الغابات والمسطحات الخضراء في ليبيا. وشهدت البلاد منذ عام 2011 تحديات بيئية ناجمة عن التوسع العمراني وحرائق الغابات وتراجع برامج التشجير، ما دفع المؤسسات البيئية إلى إطلاق مبادرات لإعادة تأهيل المساحات الطبيعية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي.