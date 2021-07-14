أكد وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي منير، على ضرورة منع السباحة في شواطئ مصيف الليدو “مصيف السندباد سابقاً”.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن المصيف يُعاني من التلوث نظراً لوجود مصبات الصرف الصحي في الشاطئ مباشرة دون لأن تمر بمراحل المعالجة، وعدم وجود لوحات إرشادية للمصطافين تنبه بعدم السباحة والتي تعود على المواطن بالأضرار الصحية.

كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول لمياه الصرف الصحي ومعالجتها، وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة المصيف على تنفيذ تعليمات وزير البيئة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير أمس الثلاثاء، إلى المصيف للاطلاع على الأوضاع البيئية به.

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، افتتح مساء يوم الاثنين، منتزه الليدو للعائلات، عقب صيانته وإعادة ترتيبه.

وزارة البيئة تمنع السباحة بمصيف الليدو لعدم توفر الاشتراطات البيئية على شواطئه . اكد وزير البيئة ابراهيم العربي منير… تم النشر بواسطة ‏وزارة البيئة-ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٣ يوليو ٢٠٢١