وزارة التخطيط تبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق «رؤية ليبيا 2050»

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع “رؤية ليبيا 2050” اجتماعًا موسعًا ظهر اليوم الأحد بديوان وزارة التخطيط، برئاسة وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية.

وخُصص الاجتماع لمراجعة الترتيبات النهائية المتعلقة بالإطلاق الرسمي للرؤية، حيث ناقش الحضور الجوانب الفنية واللوجستية الخاصة بورشة العمل المرتقبة، وآليات ضمان مشاركة فعّالة وواسعة من مختلف مؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن “رؤية ليبيا 2050” تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملاً يرسم ملامح التنمية المستدامة في البلاد، ويجسد تطلعات الليبيين نحو مستقبل مزدهر وآمن، مشددًا على أهمية تكامل الجهود الوطنية لإنجاح هذا المشروع المحوري في مسيرة التخطيط التنموي للدولة الليبية.

يُذكر أن “رؤية ليبيا 2050” تأتي ضمن جهود وزارة التخطيط لوضع خريطة طريق طويلة الأمد تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم بناء مؤسسات قوية قائمة على مبادئ الحوكمة والعدالة والتنمية المتوازنة.