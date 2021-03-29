وزارة التخطيط تبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عُقِد بمقر وزارة التخطيط في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، لقاء ضم وزير التخطيط فاخر بوفرنة، مع الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدم المسؤول الأممي خلال اللقاء تقرير مبسط للمشاريع القائمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط.

واستعرض جيراردو نوتو، أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إعادة الاستقرار في ليبيا وكيفية خلق فرص عمل للشباب.

كما تطرق اللقاء إلى العمل على تذليل الصعاب للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا وتقديم يد التعاون في برنامج الانتخابات.