وزارة التخطيط تبحث مشروعات التنمية ببلديتي غريان ووازن

عُقد اجتماع بديوان وزارة التخطيط برئاسة وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستراتيجيات والتطوير محمد بن شريعة، وعميد بلدية غريان ناصر بريني برشان، وعميد بلدية وازن نوري عاشور، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وناقش الاجتماع مشروعات التنمية المكانية في البلديتين، حيث جرى استعراض الموقفين الحالي والمستقبلي لتلك المشروعات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في بلدية غريان.

كما تناول الحضور التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات وآليات تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والبلديات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الوزير الزيداني على أهمية التنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والحكم المحلي لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية المحلية في البلديات.