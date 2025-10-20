التخطيط تبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومخصصات ميزانية الثقافة

عقدت اللجنة الفنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون، اجتماعها السادس لعام 2025، وذلك في ديوان وزارة التخطيط.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تعزيز فاعلية الدعم الدولي، وضمان توجيهه بما يسهم في تسريع الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخصصت أعمال الاجتماع لمناقشة برامج ومشروعات الشراكة التنموية المزمع تنفيذها لصالح وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف – UNICEF)، وذلك بما يتماشى مع أولويات القطاع الصحي في المرحلة المقبلة.

وتُعنى اللجنة الفنية بالمراجعة الفنية والمهنية لكافة برامج ومشروعات التعاون الدولي، من خلال التنسيق والتشاور مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختلفة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات التنموية الفعلية.

وزيرا التخطيط والثقافة يبحثان المخصصات المقترحة لميزانية 2025

استقبل وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، بمكتبه في ديوان الوزارة، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة التوغي، ووكيل وزارة الثقافة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وشهد اللقاء مناقشة بنود ميزانية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية للعام 2025، واستعراض التقديرات والمخصصات المقترحة لدعم البرامج والمناشط والمشروعات ذات الأولوية، المقرر تنفيذها خلال الربع الأخير من العام، بما يعزز التنمية الثقافية والمعرفية المستدامة.