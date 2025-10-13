وزارة التخطيط تمنح شهادات «القيد» لعدد من شركات المقاولات

في إطار جهود وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، لتنظيم قطاع تنفيذ المشروعات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، عُقد صباح اليوم بديوان الوزارة اجتماعٌ برئاسة وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، وبحضور رئيس لجنة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ وعدد من المندوبين عن أدوات القيد والتصنيف.

وخلال الاجتماع، تم منح شهادات القيد والتصنيف لعدد من الشركات الوطنية، وهي:

شركة الجمل للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المساهمة

شركة بوابة العمارة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

شركة الصرح العالي للمقاولات العامة والاستثمار العقاري ذات المسؤولية المحدودة

شركة الساحل الشرقي المتجدد للمقاولات العامة والاستثمار العقاري

شركة المنفذ الوطني للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المساهمة

وجاء منح هذه الشهادات بعد استيفاء الشركات المذكورة لكافة المعايير الفنية والإدارية المعتمدة ضمن النظام الجديد للقيد والتصنيف، والذي أقرّته الوزارة بهدف ضمان جودة التنفيذ ورفع كفاءة الأداء في المشروعات العامة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن هذا النظام يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على اعتماد آلية شفافة تضمن إسناد تنفيذ المشروعات إلى شركات تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة التشغيلية العالية، مشيرًا إلى أن الخطوة تسهم في تعزيز التنافس العادل بين الشركات الوطنية وتحسين جودة الخدمات والمخرجات التنموية المقدمة للمواطنين.