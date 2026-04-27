وزارة التخطيط تناقش «مشروعات الجنوب» بميزانية 2026

استقبل وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، ظهر اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2026، نائب رئيس مجلس الوزراء، سالم الزادمة، وذلك بمقر ديوان الوزارة، بحضور عدد من الوكلاء والمسؤولين من الجانبين.

وخلال اللقاء، جرى اعتماد دليل الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001، بمشاركة وزير التخطيط ونائب رئيس مجلس الوزراء، في إطار دعم منظومة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة، بما يهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الإجراءات والخدمات المقدمة.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن توجه حكومي لتعزيز معايير الجودة في المؤسسات العامة، وتطوير آليات العمل الإداري بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة في الإدارة والحوكمة.

كما تناول اللقاء مناقشة أولويات مشروعات المنطقة الجنوبية ضمن مقترحات ميزانية عام 2026، حيث تم استعراض الاحتياجات التنموية ذات الأولوية، ومتابعة نسب الإنجاز للمشروعات القائمة في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان أهمية توجيه المخصصات المالية بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة، ويستجيب لاحتياجات المواطنين، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المناطق.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء، سالم الزادمة، على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية.

هذا وتسعى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى تطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والهيئات العامة عبر تطبيق معايير الجودة الدولية، إلى جانب إعادة توجيه الخطط التنموية نحو المناطق الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المنطقة الجنوبية، التي تشهد مطالب متزايدة بتحسين الخدمات والبنية التحتية وتعزيز المشاريع التنموية.