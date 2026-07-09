ليبيا تتحرك لإعادة رسم خريطة المدن.. خطة وطنية لمعالجة «المخططات العمرانية»

بحث وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، الأربعاء 8 يوليو 2026، مع رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، خطة وطنية لمعالجة المخططات العمرانية في عدد من المدن الليبية، وذلك خلال اجتماع عقد بديوان وزارة التخطيط.

واستعرض الاجتماع أهداف ومكونات الخطة الوطنية التي تستهدف إعداد ومعالجة المخططات العمرانية كمرحلة أولى، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذها والإجراءات اللازمة للبدء في تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة التخطيط والهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، لضمان تنفيذ الخطة وفق رؤية موحدة تسهم في تنظيم التوسع العمراني وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق الليبية.

كما ناقش الاجتماع المرحلة الثانية من الخطة، التي تتضمن إعداد مخططات عمرانية لـ64 منطقة أخرى، ضمن جهود تطوير التخطيط الحضري ووضع تصور عمراني شامل على مستوى ليبيا.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجهات دعم التخطيط العمراني المنظم، وتحسين إدارة المدن، وتحديد احتياجات المناطق المستقبلية، إلى جانب تعزيز توزيع مشاريع التنمية والخدمات وفق أسس تخطيطية تراعي طبيعة النمو السكاني والعمراني.

ويمثل التخطيط العمراني أحد الملفات الأساسية في إدارة نمو المدن وتحديد مسارات التوسع المستقبلي، إذ يساعد إعداد المخططات الحديثة على تنظيم استخدامات الأراضي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق توزيع أكثر توازنا للمشاريع والخدمات.

وتعمل الجهات المختصة في ليبيا على تطوير رؤية عمرانية تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالنمو غير المنظم للمدن، ووضع أسس تخطيطية تدعم التنمية المحلية وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.