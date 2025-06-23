وزارة التربية: إجراءات مشددة ضد الغش وانتحال الشخصيات في الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، والتي تضمن إجراءات حازمة لمكافحة الغش وانتحال الشخصيات أثناء الامتحانات.

وتنص المادة 104 من اللائحة على أن الملاحظين في الامتحانات ملزمون بتوثيق أي حالة غش أو محاولة غش من قبل الطلاب أو التلاميذ، حيث يجب عليهم استدعاء المراقب لتسجيل محضر رسمي يتضمن أقوالهم. في حال ثبوت الغش، يتم إلغاء امتحان الطالب في المادة التي تم الغش فيها.

أما في حالة انتحال شخصية ممتحن آخر، فإن المادة 104 تنص على إلغاء امتحان الطالب في تلك السنة، بالإضافة إلى إحالة المنتحل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز النزاهة والعدالة في العملية التعليمية والامتحانات في ليبيا.