وزارة التربية: الطالب محمد المبروك مقيد في الصف الثامن وليس التاسع

ردت وزارة التربية على الشكوى المقدمة من قبل الطالب، محمد سالم محمد مبروك، من مراقبة التربية والتعليم في البيضة، مدرسة شهداء البيضة للتعليم الاساسي، والذي طلب السماح له بالتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الاساسي.

وبين وزير التربية موسى المقريف في تصريح تلفزيوني، أن الوثائق المتعلقة بالتنقل العلمي للطالب، تفيد بأنه مقيد في الصف الثامن في مدرسة شهداء البيضة للعام 2024، وتقدير علاماته في الفصلين الأول والثاني ممتاز، وليس مثيدا في الثالث الإعدادي.

وأكد المقريف أن الوزارة على أتم الاستعداد للرد على أي استفسارات أو شكاوى، خاصة ما يخص مصير ومسيرة الطالب التعليمية.

وبين المقريف أن الوزارة ستشكل لجنة لدراسة الحالة وتوضيحها، وإعداد تقرير واف وشامل حول الموضوع، وإذا كان هنا خطأ في إدخال البيانات يتم تحديد المسؤول وإعطاء الطالب حقه.

وأكد المقريف أن الوزارة تعمل على أرشفة الكترونية لملفات وزارة التربية وخاصة وثائق الطلاب، للحفاظ على الوثائق من الضياع خاصة بعد ما حصل في مدينة درنة.

وأثارت قضية ومناشدة الطالب لوزارة التربية بخصوص وضعه التعليمي تفاعلا كبيرا بين الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد طالب بالسماح له بالتقدم لامتحانات اتمام التعليم الأساسي، وانه حرم من حقه، ليتبين من الوثائق أنه مقيد في الصف الثامن وليس التاسع.