وزارة التربية: امتحانات الشهادة الثانوية تسير وفق الجدول المعتمد

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن امتحانات الشهادة الثانوية تسير بشكل اعتيادي ومنظم، وفق الجدول المعتمد والمواعيد المحددة سلفًا، في كافة المراقبات واللجان الامتحانية على مستوى البلاد.

وأوضحت الوزارة أن جميع اللجان المشرفة تلتزم بتنفيذ التعليمات والضوابط المعتمدة لضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم في أفضل الظروف.

ودعت الوزارة الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالحضور والانضباط وفق المواعيد والأماكن المحددة، متمنيةً التوفيق والنجاح للجميع.