العودة إلى مقاعد الدراسة في طرابلس.. استمرار الامتحانات واستئناف الدوام بالمدارس والجامعات

أكدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن اليوم الأحد، الموافق 18 مايو 2025، سيكون يوماً دراسياً اعتيادياً، مشددة على استمرار الامتحانات في كافة مراقبات التعليم بطرابلس الكبرى دون تغيير في المواعيد المعلنة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أبنائنا الطلبة وحرصاً على تمكينهم من استكمال امتحاناتهم وإنهاء عامهم الدراسي بكل يُسر وانتظام.

ودعت الوزارة كافة المعنيين من طلبة ومعلمين وأولياء أمور إلى الالتزام بالتعليمات والمواعيد الصادرة عنها، مؤكدة أن التكاتف والالتزام مسؤولية مشتركة لضمان نجاح العملية التعليمية في هذه المرحلة.

بدورها، أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، استئناف امتحانات نهاية العام الدراسي أمس السبت، في مراقبات التعليم بطرابلس الكبرى، وذلك عقب تعديل الجداول الامتحانية لتعويض فترة التوقف التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي نتيجة للظروف الأمنية.

وأوضحت الأسود، في تصريح خاص لمنصة “حكومتنا”، أن مراقبات التعليم في بلديات حي الأندلس، جنزور، قصر بن غشير، وعين زارة، باشرت تنفيذ الامتحانات النهائية لسنوات النقل من الصفوف السادس والسابع والثامن، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي، مشيرة إلى أن الامتحانات انطلقت في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل أية عراقيل تذكر.

وأكدت وكيلة الوزارة أن الوزارة تتابع سير الامتحانات عن كثب، وأن العملية مستمرة وفق الجداول المعدلة والمواعيد المعتمدة لكل مراقبة تعليم، مع التشديد على توفير بيئة آمنة ومهيأة لضمان أداء الطلبة لامتحاناتهم بنجاح.

وفي ختام تصريحها، توجهت الأسود بالشكر لكافة الإدارات المدرسية والمعلمين والمشرفين التربويين على جهودهم في ضمان استئناف الامتحانات بسلاسة، مؤكدة استمرار دعم الوزارة لاستقرار العملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

جامعة طرابلس تعلن استئناف الدراسة والعمل الإداري اعتباراً من الأحد

أعلنت جامعة طرابلس عن استئناف الدراسة والدوام الإداري في كافة كلياتها ومرافقها، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 18 مايو الجاري، بعد فترة التوقف المؤقت.

وأكدت الجامعة في بيانها أن العودة تشمل جميع المراحل الدراسية والبرامج الأكاديمية، داعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى الالتزام بالحضور وفق الجداول المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على استكمال العام الجامعي بشكل منتظم وضمان سير العملية التعليمية دون تأخير.