وزارة التربية تؤكد انتظام الامتحانات النهائية في طرابلس وكافة أنحاء البلاد

عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير الدراسة والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في بلديات طرابلس الكبرى ومختلف مناطق البلاد.

وشارك في الاجتماع كل من وكيلي الوزارة للشؤون التربوية، وديوان الوزارة وشؤون المؤسسات، إلى جانب مديري إدارات التعليم الثانوي والفئات الخاصة، ومكتبَي الشؤون القانونية والإعلام والاتصال، إضافة إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

وأكد المجتمعون على ضرورة إجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، حرصاً على مصلحة التلاميذ والطلاب، والتزاماً بالخطة الدراسية المعتمدة من الوزارة.

وشدد الحاضرون على أن أي تعطيل لسير العملية الامتحانية من شأنه التأثير سلباً على مواعيد الدراسة، وعطلة المعلمين، وانتظام العام الدراسي المقبل، مشيرين إلى أهمية التنسيق الكامل بين المراقبات التعليمية لضمان حسن التنفيذ والاستقرار التربوي في مختلف المناطق.