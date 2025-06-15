وزارة التربية تؤكد حرصها على العدالة والكفاءة في توزيع المعلمين

استقبلت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، في مكتبها بديوان الوزارة، نُقباء معلمي كلٍّ من الجميل، رقدالين، زليتن، صبراتة، وقصر الأخيار، وذلك في إطار التواصل المباشر مع ممثلي الكوادر التعليمية ومتابعة شؤونهم.

وناقش الاجتماع، الذي حضره أيضًا مراقب التربية والتعليم ببلدية رقدالين، آلية تطبيق الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب بحث ملف التسويات الوظيفية للمعلمين في البلديات المذكورة.

وأكدت الوكيلة حرص الوزارة على تطبيق الملاكات الوظيفية بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع المعلمين، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية.

وأشارت الدكتورة الأسود إلى أن لجنة شؤون المعلمين تعقد اجتماعات أسبوعية منتظمة للنظر في المحاضر الفرعية المُحالة من مراقبات التعليم، واعتماد الملفات المستوفية لكافة الاشتراطات والمعايير الوظيفية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز التواصل مع الميدان التربوي، ومتابعة القضايا المهنية بما يسهم في تحسين أداء القطاع وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين.