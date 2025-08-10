وزارة التربية تبحث إعداد خطة استراتيجية وتشغيلية للعام الدراسي 2025-2026

عقد مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور فتحي المهشهش، الخميس الماضي، اجتماعًا موسعًا ضم مديري مكاتب التخطيط بالمراكز والمصالح والجهات التابعة للوزارة، إضافة إلى مندوبين عن الإدارات والمكاتب المختصة.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير، حميد مسعود، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، الدكتورة فوزية بن غشير.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم المكلف بشأن إعداد خطة استراتيجية وتشغيلية شاملة تتماشى مع سياسات الوزارة وأهدافها المرحلية والمستقبلية. وتم خلاله استعراض مقترحات الخطط الاستراتيجية لمكونات الوزارة للعام الدراسي 2025-2026.

كما وجّه الوزير المكلف مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لجميع الجهات التابعة للوزارة، بالتنسيق مع إدارة التخطيط والاستراتيجيات، لضمان تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية.