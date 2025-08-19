التربية تبحث الإجراءات «الإدارية والمالية» المتعلقة بالمراقبة في بلدية درج

التقت وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية في وزارة التربية، الدكتورة مسعودة الأسود، اليوم الثلاثاء، بالأستاذ أحمد قريعة، مراقب التربية والتعليم ببلدية درج، في لقاء تناول عدداً من الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمراقبة.

وتم خلال الاجتماع بحث ملف العجز النوعي في عدد من التخصصات الدراسية، حيث تم التطرق إلى سبل معالجة هذه الفجوات لضمان جودة العملية التعليمية في المنطقة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحسين الخدمات التعليمية ودعم المراقبات المحلية في مواجهة التحديات الميدانية.