وزارة التربية تبحث التسويات وإعادة التعيينات في عدد من البلديات

عقدت لجنة شؤون المُعلّمين اجتماعها الحادي والعشرين برئاسة وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة مسعودة الأسود، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المحاضر الفرعية المحالة من مراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات، منها الزنتان، تاجوراء، الخمس، طرابلس المركز، صبراتة، الزاوية الغرب، الشويرف، القلعة، أوباري، تراغن، بئر الأشهب، وقصر الجدي.

وتطرّق النقاش إلى عدة ملفات مهمة تخصّ المُعلّمين، من بينها التسويات الوظيفية، وإعادة التعيين بناءً على مؤهل علمي جديد، والعودة للعمل بعد الانقطاع، بالإضافة إلى طلبات العدول عن قرارات التقاعد والاستقالة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لدعم كوادر التعليم وتحسين أوضاعهم الوظيفية بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية في ليبيا.